Банк России не планирует вводить дополнительных валютных ограничений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России не планирует вводить дополнительных валютных ограничений, однако возможны некоторые поправки к уже действующим, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы ослабление проводили. Сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки, но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась», – сказала она на встрече с фракцией «Новые люди» в Государственной думе.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 сентября 2023 года. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022, то с него можно снять сумму остатка на 00:00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро.