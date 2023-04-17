Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика17 апреля 2023 13:23

Банк России не планирует вводить дополнительных валютных ограничений

Система более-менее стабилизировалась, считает глава регулятора Набиуллина
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Банк России не планирует вводить дополнительных валютных ограничений

Банк России не планирует вводить дополнительных валютных ограничений

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России не планирует вводить дополнительных валютных ограничений, однако возможны некоторые поправки к уже действующим, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Мы ослабление проводили. Сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки, но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась», – сказала она на встрече с фракцией «Новые люди» в Государственной думе.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта Банк России продлил на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 сентября 2023 года. Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022, то с него можно снять сумму остатка на 00:00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро.