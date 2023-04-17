Физиотерапевт назвала способ избавиться от целлюлита Фото: Shutterstock

Врач-физиотерапевт Анна Лобанова в беседе «Газетой.Ru» назвала лимфодренажный массаж действенным способом избавления от целлюлита, предупредила, отметив, что он усиливает кровообращение и повышает тонус кожи, а также растягивает ткани и перераспределяет жировые клетки.

«Из-за усиления кровообращения во время массажа повышается тонус кожи, что помогает растянуть целлюлитные ямочки», - отметила эксперт, но предупредила, такой метод поможет только временно улучшить внешний вид.

Как уточнила Лобанова, поддерживать увеличение кровообращения нужно постоянно. Специалист посоветовала сделать массаж частью постоянной практики ухода за собой, порекомендовав также правильно питаться и выполнять физические упражнения.

По ее словам, при выполнении домашнего массажа можно использовать ролики из пены, а также ручные массажеры. Эксперт уточнила, что ролики способны стимулировать лимфодренаж в местах скопления целлюлита.

Ранее косметолог Олеся Панченко рассказала, как подготовить ноги к лету. Как писало интернет-издание «Подмосковье сегодня», помогут не только спортивные упражнения, но и массажи. По словам эксперта, курс из 5-10 процедур уменьшит видимый целлюлит, седлая ноги более стройными и подтянутыми.

Как писал «Пятый канал», Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило об опасности корректировать фигуру при помощи ручного или аппаратного массажа, указав на возможность появления надрезов на коже.