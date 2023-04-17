Константин Эрнст заявил, что фильм «Вызов-2» могут снять на Луне Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время съемок фильма «Вызов» не возникало никаких проблем с техникой и компьютерной графикой, поскольку она понадобилась только для съемки пролога. На пресс-конференции, продюсер фильма Константин Эрнст пошутил, что для съемки сиквела планируется полет на Луну.

Отмечается, что фильм выходит в прокат по всей России и на территории Сербии, а уже 27 апреля еще и во всех странах ближнего Востока. Ведуться переговоры и о прокате киноленты в Китае.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал, как актриса фильма «Вызов» Юлия Пересильд, вместе с режиссером Климом Шипенко побывали на настоящей операции по торакальной хирургии, чтобы достоверно передать все в фильме.

Именно этот этап подготовки занял больше всего времени, а также ради фильма, актриса научилась шить и завязывать узлы, чтобы передать на кадрах тонкости работы хирургов.