Названы способы проверки качества рыбы в домашних условиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалист по контролю качества в компании «Путина» Марина Ерофеева в беседе «Газета.Ru» предупредила, что употребление в пищу рыбы, на теле которой есть травмы или же порезы, может быть опасным, так как через них могла проникнуть инфекции.

Эксперт рекомендовала при покупке рыбы обращать внимание на ее глаза, которые должны быть чистыми, влажными, а также слегка выпуклыми. Специалист также отметила, что о свежести рыбы говорят яркие жабры, поскольку со временем они темнеют, приобретая бурый или серый оттенок.

«Качество рыбы дома можно проверить по чешуе. Если вы берете ее в руку и к ладони прилипает чешуя - это плохой знак. Чешуя должна блестеть, переливаться, плотно сидеть на коже и не выглядеть пересохшей», - заявила специалист.

Ерофеева также предупредила, что рваные плавники или потрепанный хвост говорят о том, что рыба долго была в сетях. «Помните, свежая рыба пахнет солью, морем или рекой, иногда свежим огурцом - это касается, например, корюшки, но никак не душным рыбным «амбре» или другими посторонними запахами», - отметила она, отметив, что скумбрии или сардин может быть кислый аромат.

Специалист также признаком плохого качества легкое отделение костей при разделке, что также может говорить о несвежести продукта.

«Говоря об икре, если она попалась в стеклянной банке - стоит обратить внимание на внешний вид. Качественный продукт не будет «перетекать», будет лишен посторонних включений и примесей … Икра лососевых рыб имеет различную палитру окраса: от ярко-красного до светло оранжевого», - добавила она.

Как писал Life.ru врач-диетолог Андрей Бобровский заявил, что почти любая рыба полезна для здоровья, но рекомендуется выбирать рыбу по правилу четырёх «с», посоветовав покупать сардину, салаку, сельдь и скумбрию.

Врач - инфекционист-иммунолог Георгий Викулов в беседе с «Пятым каналом» предупредил, что любые холодные роллы и суши из термически необработанной рыбы могут стать источником любых бактериальных инфекций.