Госсекретарь Франции Шьяппа на обложке Playboy резко подняла продажи журнала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французы смели с полок апрельский выпуск журнала Playboy, резко подняв продажи только из-за того, что на обложку издания поместили фотографию госсекретаря по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа. Об этом рассказал главный редактор журнала Жан-Кристоф Флорантен, в интервью телеканалу France Info.

«Около 100 тысяч экземпляров ежемесячного издания с министром на обложке были практически полностью проданы только за три часа 6 апреля», - говорит главред.

По словам Флорантена, обычно тираж журнала во Франции составляет порядка 30 тыс. экземпляров, однако фото 40-летней чиновницы подстегнуло спрос среди населения. На обложке Шьяппа позирует в платье, чем-то напоминающем простыню, обёрнутую на голое тело. 12 страниц журнала посвящены рассуждениям госсекретаря о политике, социальной жизни и обольщении мужчин.

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