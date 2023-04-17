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НовостиВ мире17 апреля 2023 13:56

Госсекретарь Франции Шьяппа на обложке Playboy резко подняла продажи журнала

Апрельский выпуск журнала Playboy побил рекорды продаж благодаря Марлен Шьяппа
Сергей КУДРИН
Госсекретарь Франции Шьяппа на обложке Playboy резко подняла продажи журнала

Госсекретарь Франции Шьяппа на обложке Playboy резко подняла продажи журнала

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французы смели с полок апрельский выпуск журнала Playboy, резко подняв продажи только из-за того, что на обложку издания поместили фотографию госсекретаря по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа. Об этом рассказал главный редактор журнала Жан-Кристоф Флорантен, в интервью телеканалу France Info.

«Около 100 тысяч экземпляров ежемесячного издания с министром на обложке были практически полностью проданы только за три часа 6 апреля», - говорит главред.

По словам Флорантена, обычно тираж журнала во Франции составляет порядка 30 тыс. экземпляров, однако фото 40-летней чиновницы подстегнуло спрос среди населения. На обложке Шьяппа позирует в платье, чем-то напоминающем простыню, обёрнутую на голое тело. 12 страниц журнала посвящены рассуждениям госсекретаря о политике, социальной жизни и обольщении мужчин.

Ранее KP.RU перечислил пятерых звёзд шоу-бизнеса, которые стали знаменитыми только после фотосессии для журнала Playboy.