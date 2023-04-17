Российские ученые определили, что изменение скорости вращения Земли влияет на жидкое ядро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с коллегами из МГУ им. Ломоносова определили, что случайные изменения скорости вращения Земли оказывают влияние на крупномасштабные движения в жидком ядре планете, что в свою очередь провоцирует тектоническую активность, провоцирующую землетрясения, а также извержения вулканов и цунами. Об этом сообщает «Газета.ru».

Команда ученных исследовала реакции на случайные внешние воздействия течения вязкой жидкости в сферическом слое, то есть зазоре между двумя концентрическими, вложенными одна в другую сферами.

«В нашей работе рассматривались два вида течения, образующиеся при вращении только внутренней сферы и при вращении обеих сфер с одинаковыми однонаправленными скоростями», - сообщила старший научный сотрудник УрФУ Мария Грицевич.

Отмечается, что при моделировании подобных явлений в науке использовали подход, согласно которому скорость вращения Земли меняет строго периодически во времени. Ученые УрФУ рассмотрели изменение данной скорости под воздействием случайных отклонений. Уточняется, что истинная природа вращения планет на данный момент неизвестна.

Как сообщал телеканал «360», ранее главный научный сотрудник отдела перспективных исследований и измерений времени и частоты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Виталий Пальчиков заявил, что вращение Земли ускорилось настолько, что в 2028 году придется вычесть одну секунду.

Тем временем, как писали «Известия», специалисты национального управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредили о вероятном падении в 2046 году астероида размером с Пизанскую башню.