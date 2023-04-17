Вассерман предложил штрафовать граждан, хранящих наличными более миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман разработал законопроект, согласно которому россияне, хранящие наличные на сумму более миллиона рублей, должны сообщать о них налоговикам и объяснить их происхождение. В противном случае граждан предлагается штрафовать.

«Хранение наличных средств в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной или превышающей миллион рублей, без уведомления налогового органа, включая указание происхождения средств, наказывается штрафом в размере незаконно хранимых средств в двукратном размере, а также конфискацией всех незаконно хранимых средств», – передает «Интерфакс» текст документа.

По мнению Вассермана, большие суммы наличных, которые хранятся у россиян, чаще всего получены в результате деятельности в теневом или «черном» секторе экономики. В этой связи депутат предлагает установить жесткий контроль над такими средствами, однако в настоящее время это не представляется возможным из-за отсутствия правового регулирования в данной сфере.

Как уточнил парламентарий, норма будет действовать для налоговых резидентов, которые должны будут уведомить налоговый орган о крупных денежных средствах не позднее чем через неделю со дня их появления.