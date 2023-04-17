Певец Александр Панайотов сообщил о применении лифтинга и ботокса Фото: YouTube

Выпускник музыкального телепроекта «Народный артист» Александр Панайотов давно ухаживает за собой при помощи косметологов, рассказав о своем использовании лифтинга и ботокса.

Артист рассказал, что «раз-два в год» ходит «к своему человеку», который является специалистом по красоте. «Я не очень доверяю большинству таких специалистов, и, прежде чем пойти к косметологу, я изучаю его», - отметил он.

По его словам, важно то, как выглядит и сам косметолог. Панайотов рассказал, что своего будущего косметолога увидел на дне рождения своей подруги. «Он мне понравился чисто внешне: у него было идеальное лицо, правильные пропорции, черты, ни одной морщины. И он был моего возраста», - отметил артист.

Певец заявил, что в аппаратных процедурах нет «ничего криминального», рассказав, что он сам делает процедуру smas-лифтинга, когда при помощи аппарата проникают в глубокие слои кожи, в итоге сжигается жир и подтягивается кожа, пишет сайт mk.ru.

«Это максимально безболезненно. Своего рода замена круговой подтяжки без операции. Я впервые сделал аппаратную процедуру три года назад, сейчас мне 38 лет», - отметил он.