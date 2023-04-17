Утечка данных из Пентагона нанесла серьезный удар по боеспособности украинской армии Фото: REUTERS

Обнародованная утечка из Пентагона нанесла мощнейший удар по украинской армии. Россия получила информацию о том, насколько готова каждая бригада ВСУ к ожидаемому наступлению. Об этом написал обозреватель The Australian Кэмерон Стюарт после изучения опубликованных секретных материалов.

В некоторых документах указано, какую именно военную технику Запад предоставит каждой бригаде.

Также Стюарт добавил, что одним из важных факторов стало и то, что в открытый доступ попало и подробное описание слабых мест украинской ПВО, которая может быть подавлена в следующем месяце.

Он отметил, что это даст России огромное тактическое преимущество.

Ранее KP.RU писал, что неизбежное освобождение Артемовска станет сильным психологическим ударом для украинской армии. Американская разведка пристально следить за обстановкой в городе.