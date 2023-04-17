SpaceX отменила испытательный полет корабля из-за технических проблем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корпорация SpaceX отменила испытательный полет космического корабля Starship в связи с техническими проблемами.

Как следует из трансляции в Twitter компании, причиной отмены полета стало несрабатывание одного из нагнетательных клапанов топливной системы. Повторная попытка потребует замены всего топлива на борту корабля, что займет не менее 48 часов.

Пока сроки запуска корабля не определены, однако запасные «окна» установлены на 18 и 19 апреля этого года. Напомним, сегодняшний старт был намечен на 16:20 по московскому времени.

Как писал сайт KP.RU, Starship был полностью собран на частном космодроме компании SpaceX в Техас. Это самая большая ракета, когда-либо созданная человечеством – ее длина с первой ступенью и головной частью в виде космического корабля составляет 120 метров. Это как здание в 40 этажей.