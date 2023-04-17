Посол США Трейси навестила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста WSJ Гершковича Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США Линн Трейси 17 апреля посетила журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, который задержан по подозрению в шпионаже. На данный момент корреспондент находится в СИЗО Лефортово. Об этом говорится в Twitter-аккаунте посольства США.

Она отметила, что журналист чувствует себя хорошо и держится стойко, учитывая обстоятельства.

При этом в посольстве отметили, что они впервые получили доступ к Гершковичу с момента его задержания более двух недель назад. Помимо этого она призвала освободить журналиста, поскольку считает его задержание не правомерным.

Напомним, что ранее KP.RU рассказывал о задержании корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. По данным спецслужб, он мог собирать данные об одном из предприятий российского военного промышленного комплекса. Эти данные представляют государственную тайну.