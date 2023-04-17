NYT: НАТО готовится к боевым действиям на своих границах из-за тяжёлой ситуации на Украине Фото: REUTERS

Североатлантический альянс принял решение перейти к новой военной стратегии, ввиду плачевного положения киевских неонацистов на Украине. Теперь НАТО собирает свои войска вдоль границ России, в рамках стратегии сдерживания воспрещением, о чём сообщает издание The New York Times.

Новая стратегия НАТО подразумевает, что альянс соберёт вокруг российских границ большое количество военных и техники, увеличит расходы на оборонную промышленность, регламентирует новые списки актуального вооружения для стран-членов, и интегрируется военными планами с США и всеми союзниками.

Как заявили в организации, цель стратегии - сделать войска НАТО заметными для России, для чего в восемь приграничных стран Европы уже направили несколько вооружённых формирований. Всё это делается при участии американских военных специалистов, которые «решают с НАТО, как именно США будут защищать Европу».

Ранее KP.RU сообщил о том, что США планируют пригласить в НАТО ещё три страны - Австралию, Израиль и Японию.