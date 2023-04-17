Yum! Brands продала активы KFC в России компании «Смарт сервис» Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Американская компания Yum! Brands продала рестораны быстрого питания KFC в России компании «Смарт сервис».

«Yum! Brands завершила уход с российского рынка, продав свой бизнес KFC в России компании Smart Service Ltd. – местному оператору. Продажа Smart Service включает в себя все российские рестораны KFC, операционную систему, права на основную франшизу», – говорится на сайте Yum! Brands.

Уточняется, что в рамках договора о продаже активов KFC «Смарт Сервис» согласился сохранить штат компании в России, а также возглавить процесс ребрендинга ресторанов. Теперь они будут работать под брендом «Ростик'с», говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, о своем уходе с российского рынка владельцы бренда KFC заявили еще в начале марта. Однако громко хлопнуть дверью не получилось. Из почти 1000 ресторанов, открытых в России, напрямую американцам принадлежали только 70. Остальные работали по схеме франшизы, когда владелец лишь получал плату за бренд, а самой точкой общепита распоряжались другие люди. В итоге, несколько месяцев собственные рестораны КFC стояли закрытыми, а в сотнях других заведениях с вывеской бренда народ продолжал толпиться в очередях.