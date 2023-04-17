Ветеринар предупредил о последствиях жестокого обращения с домашними животными Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ветеринар Богдан Галкин в беседе NEWS.ru предупредил, что жестокое отношение к домашним животным может сделать питомцев агрессивными или даже опасными, подчеркнув, что насилие наносит не только физический, но также и эмоциональный вред животным.

«В некоторых случаях психика животного настолько ломается, что оно становится опасным для человека и общества, и были случаи, что ни хорошее обращение, ни помощь специалиста, например, кинолога, не помогали социализировать животное», - заявил эксперт.

Галкин уточнил, что после жестокого обращения кошки часто испытывают агрессию, не доверяя никому, а по возможности пытаются вообще избегать людей.

В случае, когда насильственные методы используются по отношению к собакам, питомцы могут начать неадекватно реагировать на людей, а также животных. По словам эксперта, у собак проявляется чувство страх, а также агрессия, лай, повышенная или пониженная активность, и другое поведение, которое ранее было для них нетипичным.