Ветеринар предупредил о последствиях жестокого обращения с домашними животными
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Ветеринар Богдан Галкин в беседе NEWS.ru предупредил, что жестокое отношение к домашним животным может сделать питомцев агрессивными или даже опасными, подчеркнув, что насилие наносит не только физический, но также и эмоциональный вред животным.
«В некоторых случаях психика животного настолько ломается, что оно становится опасным для человека и общества, и были случаи, что ни хорошее обращение, ни помощь специалиста, например, кинолога, не помогали социализировать животное», - заявил эксперт.
Галкин уточнил, что после жестокого обращения кошки часто испытывают агрессию, не доверяя никому, а по возможности пытаются вообще избегать людей.
В случае, когда насильственные методы используются по отношению к собакам, питомцы могут начать неадекватно реагировать на людей, а также животных. По словам эксперта, у собак проявляется чувство страх, а также агрессия, лай, повышенная или пониженная активность, и другое поведение, которое ранее было для них нетипичным.