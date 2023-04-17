Названы самые частые причины кровотечений из носа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru заявил, что носовые кровотечения могут возникать по разным причинам, отметив, что всегда это плохой знак для человека.

Как сообщил врач, зачастую кровотечение возникает из-за искривления перегородки носа, а также субатрофии или атрофии слизистой оболочки. Кроме того, речь может идти о повышенном артериальном давлении и нарушении свертываемости крови.

По словам специалиста, в случае искривления перегородки носа слизистая пересыхает, из-за чего начинает сушиться и подкравливать.

«Из-за субатрофии и атрофии слизистой оболочки на уровне всей перегородки носа слизистая тоже сохнет и, как следствие, происходит кровотечение», - заявил специалист, уточнив, что при повышенном давление, артериальной гипертензии или гипертонии, давление поднимается вспышками, в результате чего начинает кровить нос.

Зайцев также отметил, что кровотечения зачастую происходят из-за ковыряния в носу, в результате которого образуются корочки.

«Пациент принимает препараты, которые, как правило, назначают кардиологи после операции на сердце. На этом фоне нос начинает кровить. Кровотечения могут происходить из-за заболеваний крови, в том числе онкологических», - добавил эксперт.