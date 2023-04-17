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НовостиОбщество17 апреля 2023 15:32

Названы самые частые причины кровотечений из носа

Лор Зайцев назвал искривление перегородки носа одной из причин кровотечений
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Названы самые частые причины кровотечений из носа

Названы самые частые причины кровотечений из носа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru заявил, что носовые кровотечения могут возникать по разным причинам, отметив, что всегда это плохой знак для человека.

Как сообщил врач, зачастую кровотечение возникает из-за искривления перегородки носа, а также субатрофии или атрофии слизистой оболочки. Кроме того, речь может идти о повышенном артериальном давлении и нарушении свертываемости крови.

По словам специалиста, в случае искривления перегородки носа слизистая пересыхает, из-за чего начинает сушиться и подкравливать.

«Из-за субатрофии и атрофии слизистой оболочки на уровне всей перегородки носа слизистая тоже сохнет и, как следствие, происходит кровотечение», - заявил специалист, уточнив, что при повышенном давление, артериальной гипертензии или гипертонии, давление поднимается вспышками, в результате чего начинает кровить нос.

Зайцев также отметил, что кровотечения зачастую происходят из-за ковыряния в носу, в результате которого образуются корочки.

«Пациент принимает препараты, которые, как правило, назначают кардиологи после операции на сердце. На этом фоне нос начинает кровить. Кровотечения могут происходить из-за заболеваний крови, в том числе онкологических», - добавил эксперт.