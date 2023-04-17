Эксперт Яценко посоветовала Евросоюзу усилить контроль транзита сельхозпродукции с Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еврокомиссии следует принять дополнительные меры по контролю транзита украинской сельхозпродукции, поскольку их отсутствие может привести к кризису аграрного перепроизводства в соседних с Украиной странах ЕС. Таким советом поделилась доцент кафедры «Мировая экономика и международные отношения» ЮФУ Ашхен Яценко.

Евросоюз, которых якобы хотел помочь Украине, создал себе большие проблемы из-за выросшего в сотни раз импорта зерна по низким ценам.

На фоне этого решение отдельных стран об односторонней приостановке импорта украинской сельхозпродукции выглядит вполне закономерно. Несмотря на это, такие действия с точки зрения Еврокомиссии считаются неправомерными.

В таком решении нет никакой экономики, а чисто политический момент поддержки Украины. К тому же решения ЕС во многих вопросах критикуются, поскольку часто идут вразрез с национальными интересами отдельных стран.

Чтобы не ухудшать ситуацию, стоит усилить контроль за транзитом украинской сельхозпродукции, чтобы она поступала в третьи через территорию Евросоюза, как и предполагалось изначально.

Ранее KP.RU писал о заявлении МИД РФ, в котором они сказали, что зерновая сделка не будет продлена, пока не решаться системные проблемы. На данный момент договор поддерживает только коммерческий экспорт Украины.