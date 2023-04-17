Что произошло за день: главные события

Главные события 17 апреля 2023 года: что произошло за день Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американское издание American Thinker заявило, что санкции против России были одним из самых грандиозных просчётов США и Евросоюза за всю историю их существования. Согласно прогнозам журналистов, российская экономика будет расти быстрее чем западная, пострадавшая от собственных санкций.

Тем временем другое известное американское издание, The New York Times, проинформировало общественность о том, что провалы Украины на фронте стали причиной перехода НАТО к новой военной стратегии. Теперь альянс собирает войска вдоль российских границ, чтобы «сделать их заметными для Москвы».

В мировой космонавтике же сегодня произошёл неприятный инцидент - компании SpaceX Илона Маска пришлось отменить испытательный полёт космического корабля Starship из-за технических неполадок - не сработал один из нагнетательных клапанов топливой системы.

Не обошлось без проблем и у новичка в большой политике, недавно отвергнутого Джо Байденом премьер-министра Великобритании Риши Сунака. В его отношении начали расследование, касающееся декларации финансовых интересов, аналог российской отчётности чиновников о своих доходах и имуществе.

В то же время в России Центробанк заявил о стабилизации финансовой системы, благодаря чему вводить какие-либо новые валютные ограничения не планируется. Однако поправки к уже введённым условиям финансового регулирования всё ещё возможны.

Касательно обстановки в зоне действия спецоперации, 17 апреля 2023 года в Минобороны РФ сообщили о взятии ещё двух кварталов Артёмовска. Российские войска уверенно продвигаются вглубь западного района города, последнего форпоста ВСУ в этом населённом пункте.