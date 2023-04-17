Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется в Москве весной 2023 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Москвы начнут получать электронные повестки от военкоматов уже весной этого года, сообщил военный комиссар столицы полковник Максим Локтев.

«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал Госуслуг, через СМС-сообщения и в телефонном режиме», – сказал он в ходе пресс-конференции.

Как отметил военком, в остальном законодательство не изменилось, и порядок направления на военную службу будет прежним. Локтев уверен, что весенняя призывная кампания будет проведена спокойно.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России единого реестра воинского учета. В проекте закона предусмотрена возможность дублировать повестки из военных комиссариатов электронными письмами. В документе также прописаны ограничения для получивших повестку, но не пришедших в военкомат граждан.