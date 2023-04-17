Германия призвала ЕС ввести санкции против ядерного сектора России Фото: REUTERS

Власти Германии поддерживают введение санкций в отношении гражданского ядерного сектора России, заявил министр экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Как передает Reuters, глава Минэкономики Германии призвал Еврокомиссию включить эти ограничения в 11 пакет санкций против России. По словам Хабека, «ядерные технологии – весьма чувствительная область, где Россия не может больше считаться надежным партнером». Он уточнил, что Москва может якобы использовать зависимость от своих ресурсов для оказания давления.

Напомним, ранее против планов Еврокомиссии ввести санкции в отношении ряда связанных с российской атомной энергетикой юридических и физических лиц выступили Франция и Венгрия. Париж объяснил свою позицию тем, что многие АЭС в разных странах мира используют российское сырье, а в Венгрии заявили об исключительной важности АЭС Росатома в энергетической системе страны.