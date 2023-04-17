Глава крымского парламента Константинов назвал бесовством гонения на каноническую УПЦ Фото: Алексей СТЕФАНОВ

То, что сейчас происходит в отношении канонической Украинской православной церкви — «откровенное бесовство». Все происходящие гонения и попытка уничтожения православной церкви уже предсказывалась ранее. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он отметил, что продолжает молиться за единоверцев и уверен, что Церковь выстоит, а люди не дадут себя сломить, пока у людей есть вера.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Все это проходит под предлогом того, что она имеет связь с Россией, а в различных регионах Украины, местные власти принимают решение о запрете деятельности УПЦ.

Ранее KP.RU писал о словах Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в которых он заявил, что Зеленского ждет расплата за травлю монахов Киево-Печерской лавры. Отвечать за это придется не только перед людьми, но и перед Божьим судом.