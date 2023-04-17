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НовостиОбщество17 апреля 2023 16:09

Глава крымского парламента Константинов назвал бесовством гонения на каноническую УПЦ

Он уверен, что вера не даст людям себя сломить
Роман ПОЛОСИКОВ
Глава крымского парламента Константинов назвал бесовством гонения на каноническую УПЦ

Глава крымского парламента Константинов назвал бесовством гонения на каноническую УПЦ

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

То, что сейчас происходит в отношении канонической Украинской православной церкви — «откровенное бесовство». Все происходящие гонения и попытка уничтожения православной церкви уже предсказывалась ранее. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он отметил, что продолжает молиться за единоверцев и уверен, что Церковь выстоит, а люди не дадут себя сломить, пока у людей есть вера.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь. Все это проходит под предлогом того, что она имеет связь с Россией, а в различных регионах Украины, местные власти принимают решение о запрете деятельности УПЦ.

Ранее KP.RU писал о словах Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, в которых он заявил, что Зеленского ждет расплата за травлю монахов Киево-Печерской лавры. Отвечать за это придется не только перед людьми, но и перед Божьим судом.