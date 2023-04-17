Замглавы МИД России Богданов призвал конфликтующие стороны в Судане начать мирные переговоры Фото: REUTERS

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встретился с послом Судана Мохаммедом Сирраджа в Москве, и призвал как можно быстрее прекратить огонь, чтобы сесть за стол переговоров.

Встреча прошла в контексте обсуждения вооружённого конфликта, начавшегося между армией Судана и Силами быстрого реагирования в Хартуме. Россия, устами Богданова, подчеркнула необходимость срочного прекращения боевых действий, а также акцентировала внимание на безопасности своего посольства в зоне конфликта, а также всех российских граждан в Судане.

Напомним, 15 апреля 2023 года в Хартуме начались столкновения между СБР и регулярной армией Судана. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Силы быстрого реагирования захватили Дворец Республики, символ власти в Судане, являющийся рабочей резиденцией руководителей страны.