Пентагон выразил обеспокоенность применением ВСУ американских вооружений для ударов по территории России Фото: REUTERS

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с применением Вооруженными силами Украины американского оружия для ударов по территории России, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.

«Мы выразили обеспокоенность в связи с тем, что предоставленное нами оборудование может использоваться для нанесения ударов по целям внутри России», – сказал он в ходе своего онлайн-выступления.

Как отметил замглавы Пентагона, Вашингтон, несмотря на всестороннюю поддержку Киева, не заинтересован в прямом участии в конфликте на Украине и его перехода в третью мировую войну. Вместе с тем Каль назвал ошибочным мнение о «сдержанности США по большому числу вопросов из-за опасения эскалации».

Напомним, ранее стало известно, что Соединенные Штаты поставляют Украине вооружение с условием, что ВСУ не будут наносить удары по территориям, признанным Западом российскими.