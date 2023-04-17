Минцифры России: Никаких оснований для рассылки повесток через Госуслуги нет Фото: Александр ГЛУЗ

Никаких оснований для рассылки повесток призывникам через портал Госуслуг нет. Для этого Кабмин должен установить способы передачи повесток отдельным актом, который ещё не принят. Об этом заявили 17 апреля 2023 года в Министерстве цифрового развития России.

«В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить правительство», - сообщает ведомство.

В нынешней вариации закона использование Госуслуг предусмотрено исключительно с точки зрения рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, снятии или применении ограничений, а также для просмотра реестра повесток, которого пока ещё не существует.

Ранее KP.RU подробно сообщил о том, зачем в России нужен реестр военнообязанных, а также как и кому будут присылать электронные повестки.