FT: Китай готовится лишить Запад редкоземельных металлов в ответ на торговые санкции США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В качестве ответа на санкционное давление США и Евросоюза, Китай готовится нанести обратный удар по западной экономике, и запретить поставки редкоземельных металлов своим недоброжелателям. Это может откатить на годы прогресс в развитии западного производства электромобилей, о чём пишет газета Financial Times.

Самым ожидаемым решением Пекина, как сообщает издание, может стать эмбарго на поставки в Европу и США редкоземельных металлов, жизненно необходимых в производстве аккумуляторов для электромобилей. Также Китай может ограничить, или запретить полностью, поставки сканирующих лидаров, которые применяются в системах машинного зрения.

При этом, согласно статье FT, решение об ограничении или запрете поставок на Запад лития, кремния и других редкоземельных металлов на экономике самого Китая критически не скажется, так как это не является весомым источником дохода в бюджет КНР.

Ранее KP.RU сообщил о том, что НАТО снова пригрозили Китаю введением санкций в случае, если Пекин начнёт поставлять России оружие для использования его в украинском конфликте.