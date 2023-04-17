Истребители ВВС Британии и Германии сопроводили три российских военных самолета над Балтикой Фото: ru.wikipedia.org

Истребители Военно-воздушных сил Великобритании и Германии Typhoon сопроводили три российских военных самолета над Балтийским морем, заявили в британских ВВС.

«Истребители Typhoon ВВС Великобритании и ВВС Германии были подняты в воздух для перехвата и визуальной идентификации неопознанных самолетов, летевших вблизи воздушного пространства НАТО. Один из самолетов был идентифицирован как разведывательное судно Ил-20 ВВС России, его встретили два российских истребителя Су-27», – сказано на сайте ВВС Соединенного Королевства.

Уточняется, что Ил-20 следовал транзитом из материковой части России в Калининградскую область, а Су-27 сопроводили его через северо-западную зону района полетной информации Эстонии.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе российский истребитель Су-27 сопроводил патрульный самолет ВМС Германии над Балтийским морем, не допустив нарушения государственной границы. После этого российский МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.