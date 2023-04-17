Dunya: В марте 2023 года россияне стали главными покупателями недвижимости в Турции

Dünya: В марте 2023 года россияне стали главными покупателями недвижимости в Турции Фото: REUTERS

Среди всех иностранных граждан, приобретавших недвижимость на территории Турции в марте 2023 года, россияне стали самыми активными, с большим отрывом от остальных инвесторов. Они покупали каждый третий дом, продававшийся иностранцам за этот месяц, о чём сообщила местная газета Dunya.

Всего за месяц продали 3 415 объектов недвижимости иностранцам, что на 38,7 % меньше, чем в марте 2022 года. Из них 1 175 домов приобрели граждане Российской Федерации. Чаще всего недвижимость покупают в Анталье, Стамбуле и Мерсине.

«В марте граждане Российской Федерации купили в Турции 1175 домов. За гражданами этой страны следуют Иран с 472 домами, Ирак с 165 и Украина со 160», - пишет издание.

Всего же, в том числе местным жителям, в Турции за март продали 105,5 тыс. домов. Из них по ипотеке - 25,3 тыс.

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