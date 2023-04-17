США арестовали двух сотрудников тайного отделения полиции Китая в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов обнаружили в Нью-Йорке «секретное» подразделение полиции Китая, арестовав двух его сотрудников, заявило Министерство юстиции США.

«Двум ответчикам были предъявлены обвинения в связи с открытием незаконного полицейского участка, расположенного в Нижнем Манхэттене от имени отделения Министерства общественной безопасности Китайской Народной Республики», – сказано на сайте ведомства.

Участок работал с февраля 2022 года, его сотрудники были жителями Нью-Йорка, уточняется в сообщении. Они выполняли поручения Пекина, одно из них касалось поиска «китайского диссидента, проживающего в США», заявили в Минюсте США.

Как отметил представитель ведомства, властям города «не нужны секретные полицейские участки». Он также призвал китайцев, живущих в Нью-Йорке, без опаски обращаться при необходимости в американские правоохранительные органы.

Напомним, ранее власти США обеспокоились, что Китай может использовать свои портовые краны для шпионажа за американскими материалами.