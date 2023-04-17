Бывший советник Пентагона Макгрегор: Вторжение США и Польши на Украину станет катастрофой для всего мира Фото: REUTERS

Если военное командование США и Польши внезапно решит вторгнуться на Украину, чтобы помочь проигрывающему Киеву, то это обернётся самой настоящей катастрофой для всей планеты. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в беседе с журналистом Дэном Боулом.

«Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска на Западную Украину», - говорит Макгрегор.

Полковник уверен, что этот шаг станет самым опрометчивым во всей прокси-войне Запада с Россией, так как спровоцирует прямой контакт армий США и РФ, за которым последуют непоправимые последствия для всего мира.

Ранее KP.RU сообщил о том, что бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил об угрозе ядерной войны из-за того, что в мире нет альтернативы ДСНВ, а действия Запада вынудили Россию выйти из этого соглашения.