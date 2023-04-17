Захарова назвала вмешательством в дела России претензии западных послов по приговору Кара-Мурзе, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала верхом цинизма и попыткой вмешательства во внутренние дела РФ заявления западных послов о том, что Москва якобы должна освободить осуждённого за госизмену публициста Владимира Кара-Мурзу*.

Как отметила Захарова, для Москвы неприемлемы заявления, с которыми выступила посол Великобритании в России Дебора Броннерт, и Лондону следовало бы прекратить политизировать международную правозащитную тему.

«Непонятно, на каком основании британские дипломаты берутся судить о справедливости судебных приговоров в отношении граждан других стран в юрисдикции, не имеющей никакого отношения к Лондону» , - говорит Захарова.

Также она прокомментировала заявления послов США и Канады об освобождении Кара-Мурзы. По словам Захаровой, эти слова - верх цинизма, так как в то же время в этих странах нарушаются права человека и жёстко преследуется инакомыслие. Представитель МИД РФ подчеркнула, что изменники, власовцы, бандеровцы и предатели, которых так любят на Западе, получат по заслугам в России, и их кураторы им не помогут.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима, по обвинению в госизмене и распространении фейков про армию России.

* - Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента