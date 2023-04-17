Скандальная пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью 2023 года

Макрон: пенсионная реформа во Франции вступит в силу осенью 2023 года Фото: REUTERS

Громкая пенсионная реформа во Франции, вызвавшая шквал негодования и многочисленные протесты, погромы и митинги по всей стране, вступит в силу осенью 2023 года. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в телеобращении к нации.

«Как вы знаете, Конституционный совет в пятницу признал пенсионную реформу законной. Я, что логично, сразу промульгировал этот закон. Пенсионная реформа вступит в силу осенью», заявил президент Франции.

Также Макрон отметил, что реформа, предполагающая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, очевидно не была тепло принята народом Франции. Глава государства выразил сожаление о том, что по этому вопросу не удалось достичь консенсуса, однако реформу всё же приводит в действие.

Ранее KP.RU сообщил о том, как продолжаются массовые и жесточайшие протесты по всей Франции из-за пенсионной реформы. Толпы людей громят улицы, сталкиваются с правоохранителями, а депутаты требуют свергнуть правительство Макрона.