Минфин США предупредил о путях обхода потолка цен на российскую нефть через манипуляции с танкерами

Минфин США предупредил о путях обхода потолка цен на российскую нефть через манипуляции на танкерах Фото: REUTERS

Министерство финансов США опубликовало предупреждение для американских поставщиков услуг о том, что существуют якобы методы обхода потолка цен на российскую нефть, при которых предприниматели окажутся в втянуты в «покрываемые услуги». Об этом заявили в управлении Минфина по контролю над иностранными активами (OFAC).

Согласно заявлению ведомства, существуют некие пути обхода потолка цен, особенно в отношении нефти, экспортируемой по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан, а также через восточные порты России.

В OFAC считают, что некоторые танкеры проводят манипуляции со своими идентификационными системами, благодаря чему скрывают, что заходили в российские порты, после чего через американских поставщиков услуг продают нефть выше ценового потолка, тогда как сами поставщики якобы не в курсе, что их используют «неамериканцы».

Ведомство призвало всех американских предпринимателей, работающих с нефтью, отказаться от сделок, предполагающих покупку нефтепродуктов и сырья по ценам, превышающим установленный потолок в $60 за баррель.

Ранее KP.RU сообщил о том, что США приходится оплачивать аренду супертанкеров, неподходящих для европейских портов, из-за того что большинство более удобных судов заняты перевозками нефти из России.