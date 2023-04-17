Минфин: идея Вассермана декларировать наличные от миллиона не соответствует интересам граждан

Инициатива Вассермана штрафовать россиян, которые хранят более миллиона наличными, не нашла поддержки в Минфине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предложение Анатолия Вассермана ввести обязательное декларирование россиянами наличных от миллиона рублей и объяснение источников появления этих средств не обсуждается и не рассматривается Министерством финансов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве объяснили, что предложенная депутатом инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам россиян. Люди вправе выбирать способ для хранения своих сбережений, отметили в ведомстве.

«Министерство финансов не поддерживает данную инициативу», - сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман разработал законопроект, согласно которому россияне, хранящие наличные на сумму более миллиона рублей, должны сообщать о них налоговикам и объяснить их происхождение. В противном случае граждан предлагается штрафовать.

После этого в Госдуме заподозрили Вассермана в «лоббировании банков». Подробности здесь на KP.RU.