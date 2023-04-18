Боррель: в Судане напали на посла ЕС

Боррель рассказал о нападении на посла ЕС в Судане. Фото: REUTERS

В Судане напали на посла Евросоюза. Это произошло, когда дипломат находился в собственной резиденции. О нападении в понедельник 17 апреля сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в собственной резиденции», - написал Боррель в Twitter.

Глава внешнеполитической службы ЕС напомнил, что суданские власти согласно международному праву обязаны обеспечивать безопасность дипломатических помещений и персонала и подчеркнул, что нападение на посла грубо нарушает Венскую конвенцию.

Напомним, перестрелки в Судане начались в субботу, 15 апреля. Как писал сайт KP.RU, Силы быстрого реагирования обвиняли суданскую армию в «жестоком нападении» и «широкомасштабной атаке», заявляя также об окружении одной из их баз и обстреле из тяжелых орудий.

17 апреля председатель переходного Суверенного совета Судана, Командующий армией страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил о своем решение распустить Силы быстрого реагирования (SRF), объявив их мятежниками.

Также сообщалось, что пятнадцать человек, среди которых россиянка с ребенком, были заблокированы в здании Нубийской митрополии в суданской столице Хартум.