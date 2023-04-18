Мобилизационная проверка в Польше затронет 230 тысяч человек

В Польше пройдет мобилизационная проверка, она коснется 230 тысяч человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше началась мобилизационная проверка, она затронет 230 тысяч человек. Об этом сообщает польское оборонное ведомство. Речь идет о мужчинах, родившихся в 2004 году, а также о мужчинах, родившихся в 1999-2003 годах, которые еще не имеют категории годности к военной службе.

Те, кто в течение последних трех лет были признаны временно непригодными для военной службы по медицинским показаниям, должны будут пройти повторное медосвидетельствование, добавили в Министерстве национальной обороны Польши.

В Польше действует система профессиональной армии, призыв на обязательную военную службу не практикуется с 2009 года.

Тем временем в Министерстве иностранных дел Белоруссии заявили, что страна опасается агрессивных действий со стороны Польши.

О том, как в Польше готовят силовой захват Белоруссии, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский задумал продать Польше часть Украины за 100 млрд долларов.