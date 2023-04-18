В МИД Бразилии не согласились с критикой со стороны США позиции страны по Украине

В МИД Бразилии ответили представителю Белого дома Кирби на критику бразильской позиции по Украине. На фото: Джон Кирби. Фото: REUTERS

В министерстве иностранных дел Бразилии не согласились с критикой бразильской позиции по украинскому конфликту, которую высказал недавно координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Об этом заявил глава МИД Мауру Виэйра.

«Нет, я не согласен. Это не так. Я не знаю, почему он пришел к такому заключению. Но я не согласен», - цитирует новостной портал G1 комментарий Виэйры по этому поводу.

Ранее Джон Кирби заявил, что Бразилия якобы «не смотрит на факты», определяя свою позицию по украинскому конфликту.

Тем временем президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил лидерам Китая и ОАЭ создать аналог G20 для обсуждения ситуации на Украине. Противоборствующие стороны не предпринимают инициатив для прекращения конфликта, а на Западе делают все, чтобы он продолжался, отметил политик.

Отметим, что МИД РФ регулярно заявляет о готовности обсудить ситуацию. Против переговоров выступает украинская сторона: президент Владимир Зеленский законодательно запретил диалог с Москвой.