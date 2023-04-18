Конгрессмен Гетц призвал раскрыть данные об американских военных на Украине

В Конгресс США внесена резолюция с требованием предоставить информацию о находящихся на территории Украины американских военных. Фото: REUTERS

В Конгресс США внесена резолюция с требованием раскрыть информацию о присутствии американских военных на Украине и обнародовать подробности о планах помощи Киеву. Резолюцию внес конгрессмен Мэтт Гетц, представляющий республиканскую партию.

«Конгрессмен Гетц представил резолюцию с запросом, принуждающим президента Байдена передать в палату представителей копии всех документов о намеченных планах военной помощи Украине. Кроме того, резолюция предписывает министру обороны Ллойду Остину раскрыть количество военных, включая специальные силы, размещенных на Украине без разрешения конгресса», - цитирует РИА Новости сообщение на сайте американского законодательного органа.

Ранее заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что ресурсы Соединенных Штатов для оказания военной помощи Украине экстраординарны, но не безграничны.

Тем временем армия Запада готовится к военному конфликту с Россией: НАТО начало крупнейшие совместные учения. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что бывший советник Пентагона Макгрегор назвал гипотетическое вторжение США и Польши на Украину катастрофой для всего мира.