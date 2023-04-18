Депутат бундестага заявила, что гегемония Запада заканчивается. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неоколониальные устремления западных стран и противостояние России и Китаю все больше изолируют их от мира. Такое мнение высказала депутат Бундестага Севим Дагделен.

«В своем противостоянии с Россией и Китаем администрация Байдена пытается установить мир неоколониального угнетения, чтобы не допустить утраты своего гегемонистского статуса», - написала Дагделен в статье для издания Jungle Welt, подчеркнув, что страны Глобального Юга отказываются присоединиться к антироссийским санкциям и не намерены опосредованно вмешиваться в конфликт на Украине, как это делают страны НАТО.

Напомним, в аэропорту Индии тонко показали свое отношение к главам делегаций G20. Бербок никто не встретил, а Лаврову оказали радушный прием. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сайт KP.RU писал, что все больше стран Черного континента переходят на сторону России и Китая, в том числе такие крупные, как Южно-Африканская Республика (по размеру экономики она сопоставима со средней европейской страной, такой как Дания или Австрия).