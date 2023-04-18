Депутат предложил использовать искусственный интеллект для штрафов за шум в Москве

Депутат предложил использовать ИИ для выписывания штрафов за повышенный шум от общественного транспорта в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оснастить камеры видеофиксации программами на основе искусственного интеллекта, чтобы использовать их для выявления нарушений допустимого уровня шума и выписывания штрафов за это нарушение предложил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Депутат считает, что российские специалисты в кратчайшие сроки могут разработать подобное ПО и масштабировать его для покрытия всей территории Москвы, пишет РИА Новости.

Чернышов напомнил, что до 70 процентов территории Москвы подвержены сверхнормативному шуму. Источниками повышенного шума являются в том числе мотоциклы и скутеры, подчеркнул депутат.

Тем временем американский миллиардер Илон Маск вместе с более 1000 экспертами в области искусственного интеллекта потребовал ввести мораторий на обучение мощных нейросетей. В открытом письме к лабораториям ИИ говорится, что неконтролируемый процесс в этой области может представлять угрозу для человечества.

Опасен ли искусственный интеллект для человечества, читайте здесь на KP.RU.