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НовостиОбщество18 апреля 2023 4:00

Певец Юрий Лоза поддержал идею убрать из онлайна антироссийскую музыку

Музыкант назвал эту меру «нужной»
Мария ПАВЛОВА
Лоза поддержал предложение убрать из онлайна антироссийские песни.

Лоза поддержал предложение убрать из онлайна антироссийские песни.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец и композитор Юрий Лоза поддержал предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева убрать с российских онлайн-платформ антироссийскую музыку, назвав это «нужной» мерой.

«Каждая страна обязана защищаться, в том числе от нежелательного контента», - объяснил свою позицию Юрий Лоза агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации российской армии, сообщили в правоохранительных органах. После начала СВО Козловский переехал в Соединенные Штаты, однако сейчас планирует вернуться в Россию и выступать на сценах театров.

Тем временем Семена Слепакова* внесли в список иноагентов. Минюст России не оставил без внимания антироссийские заявления, которые артист делал из Израиля.

*Внесен в список физических лиц-иноагентов