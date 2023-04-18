Певец Юрий Лоза поддержал идею убрать из онлайна антироссийскую музыку

Лоза поддержал предложение убрать из онлайна антироссийские песни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец и композитор Юрий Лоза поддержал предложение депутата Госдумы Дмитрия Гусева убрать с российских онлайн-платформ антироссийскую музыку, назвав это «нужной» мерой.

«Каждая страна обязана защищаться, в том числе от нежелательного контента», - объяснил свою позицию Юрий Лоза агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы проведет проверку в отношении актера Данилы Козловского по статье о дискредитации российской армии, сообщили в правоохранительных органах. После начала СВО Козловский переехал в Соединенные Штаты, однако сейчас планирует вернуться в Россию и выступать на сценах театров.

Тем временем Семена Слепакова* внесли в список иноагентов. Минюст России не оставил без внимания антироссийские заявления, которые артист делал из Израиля.

*Внесен в список физических лиц-иноагентов