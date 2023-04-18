Что произошло в ночь на 18 апреля

Польский отставной офицер рассказал, как украинские военные оторвали башню танку "Леопард". Фото: REUTERS

Украинские военные оторвали башню танку Leopard 2А4 еще до того, как боевая машина попала на Украину. Инцидент произошел на территории Польши, когда солдаты ВСУ обучались управлению танками такого типа, рассказал в своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка.

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