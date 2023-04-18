Посол России рассказал об «очень серьезном ущербе» Венгрии от антироссийских санкций ЕС

Посол России заявил, что Венгрия из-за антироссийских санкций ЕС потеряет почти 5% ВВП в 2023 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономика Венгрии на фоне антироссийских ограничительных мер может потерять в 2023 году около 10 млрд евро или 4,8% ВВП. Такую оценку дал российский посол в Будапеште Евгений Станиславов.

Российский дипломат предложил обратить внимание на расчеты авторитетного венгерского института экономических исследований «Макроном», согласно которому в 2023 году из-за антироссийских санкций Европейского союза и украинского конфликта Венгрия может потерять примерно 10 евро, что составляет около 4,8% от ВВП, прогнозируемого на этот год.

«Это очень серьезный ущерб», - приводит «Известия» слова российского посла.

Напомним, в минувшую пятницу, 14 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на данный момент европейские страны не готовы изменить свою позицию по украинскому конфликту, а также по санкционной политике, однако, по его мнению, «момент истины», поскольку текущая политика разрушает экономику и безопасность Европы.