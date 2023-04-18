Видео посещения Путиным штабов в зоне СВО появилось в сети

Владимир Путин Фото: REUTERS

В сети появились кадры посещения президентом России Владимиром Путиным штабов в зоне проведения специальной военной операции.

Согласно обнародованному видео, глава государства перемещался между точками назначения на вертолете и автомобиле.

Как ранее писал сайт KP.RU, во вторник, 18 апреля, Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. В рамках своего визита российский лидер заслушал ряд докладов. В частности, перед главой государства отчитались командующий Воздушно-десантных войск генерал-полковник Михаил Теплинский и командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич. Отмечалось, что российский лидер впервые посетил Херсонскую область.

Напомним, во вторник, 18 апреля, президент РФ также посетил штаб нацгвардии «Восток» в Луганской Народной Республике (ЛНР), где заслушал доклады об обстановке.

Кроме того, Путин поздравил военных обоих штабов с Пасхой, подарив им копии иконы.