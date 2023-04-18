Politico: Украине грозит новый «майдан» после завершения спецоперации Фото: REUTERS

Украине угрожает новый Майдан, а также государственный переворот после окончания специальной военной операции России. Об этом пишет издание Politico.

Как заявил бывший украинский министр, украинский конфликт породил много надежд, из-за чего украинцы будут с нетерпением ждать перемен, а также «хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее».

«Майдан может повториться», - заявил экс-глава ведомства на условиях анонимности.

Другой причиной собеседник издания назвал самого президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что западные страны превозносит его как «икону демократии», однако высокие рейтинги этого политика вызваны только текущим конфликтом, после которого они упадут до 11%, как было до спецоперации.

Экс-министр также отметил, что нынешний украинский президент не только не поборол коррупцию, как этого обещал, но и сам замешан в разной офшорной финансовой деятельности.

Депутата Верховной Рады от партии «Голос» Инна Совсун заявила, что «приближается 10-летний рубеж, после которого украинцы склонны проводить Майдан», также отметив, что по завершению украинского конфликта надежды людей будет очень сложно оправдать.

Тем временем депутат из Львова Николай Княжицкий обвинил украинского президента в использовании полномочий военного времени для захвата власти, а также контроля над СМИ и манипулирования государственными средствами.

Неназванный высокопоставленный дипломат из США, работавший на Украине, заявил, что коррумпированность нынешних украинских власти может привести к «расплате» после окончания спецоперации, отметив, что оппозиция глубоко обеспокоена авторитарным стилем правления, а также коррупцией.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, какой была бы сейчас Украина, если бы не победил майдан, отметив, что шанс у Украины появится, если сменить руководство.