El Pais: ВСУ столкнутся с продуманными инженерными укреплениями при попытке контрнаступления

ВСУ столкнутся с продуманными инженерными укреплениями при попытке контрнаступления Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждут продуманные инженерные укрепления, если они предпримут попытку контрнаступления. Об этом заявили военные специалисты газете El Pais.

По словам экспертов, Россия построила оборонительные сооружения, каких не видели в Европе на протяжении 80 лет. Это делает ее еще более грозным противником для ВСУ.

Так, один из специалистов считает, что украинской армии будет очень трудно спланировать и провести наступление «на хорошо подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей».

По мнению экспертов, в случае контрнаступления ВСУ будут нести «колоссальные» потери.

Как писал сайт KP.RU, ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на слитые в сеть секретные документы Пентагона писал, что Киев и его союзники запланировали контрнаступление на 30 апреля 2023 года.

Напомним, ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Киев приступит к контрнаступлению, когда страна полностью подготовится к нему. Он заявил, что это может случиться летом 2023 года.

В то же время Шмыгаль, выступая через несколько дней в Вашингтоне, сказал, что контрнаступление украинских войск может начаться в ближайшем будущем. Он также заявил об «абсолютной поддержке» США в этом вопросе.