Марочко заявил, что мирным жителям на Украине отказывают в лечении из-за наплыва раненых военных ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что мирному населению Днепропетровской и Харьковской областей Украины отказывают в лечении из-за большого числа поступающих раненых украинских военных.

«В Харьковской и Днепропетровской областях все медучреждения переполнены военнослужащими. Из-за этого мирные жители не могут получать квалифицированную помощь», - приводит ТАСС слова подполковника, который сослался на данные российской разведки.

Марочко также сообщил, что в названых регионах не хватает профильных врачей для лечения жителей, поскольку те задействованы в лечении раненых, а койко-мест, по его словам, в больницах вообще нет.

Напомним, ранее жительница поселка Александровка Марина рассказала, что украинские снайперы ради забавы стреляли в мирных жителей в пригороде Донецка, в том числе и детей.