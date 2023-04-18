Нижегородцы выберут общественные пространства для благоустройства в 2024 году

Фото: Пресс-служба губернатора Нижегородской области.

«Более 550 территорий было благоустроено в Нижегородской области с 2019 года благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в проекте участвуют 24 муниципальных образования – на шесть больше, чем в 2022-м. На выбор нижегородцев представлено 114 пространств: парки, скверы, аллеи, зоны отдыха. Именно от ваших голосов зависит, какую территорию благоустроят в следующем году!» - обратился к нижегородцам Глеб Никитин.

Принять участие в голосовании смогут жители городов и поселков области с численностью населения больше 20 000 человек.

Онлайн-голосование проходит на сайте: https://golosza.ru/ до 31 мая. На сегодняшнее утро со своим выбором определились уже почти семь тысяч жителей Нижегородской области.

Ознакомиться с проектами и проголосовать нижегородцы вскоре получат возможность и в одном из 116 волонтерских пунктов, которые будут открыты в регионе.

Фото: Пресс-служба губернатора Нижегородской области.

Нововведение этого года: жители Нижнего Новгорода смогут проголосовать за благоустройство общественного пространства любого района областного центра, а не только там, где они прописаны.

После определения общественных пространств-победителей для них подготовят концепции обновления и проектно-сметную документацию. Работы по благоустройству будут выполнены по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году.

КСТАТИ

Рейтинговое голосование проходит в Нижегородской области ежегодно с 2019 года. Онлайн-голосование на сайте занимает не более пяти минут. Для регистрации на данном ресурсе потребуется подтверждение номера телефона через СМС. Зарегистрированный пользователь получает возможность изучить концепции благоустройства и выбрать из списка одну общественную территорию, которую, по мнению участника голосования, нужно облагородить в первую очередь.

Фото: Пресс-служба губернатора Нижегородской области.

НАША СПРАВКА

Голосование за новые объекты благоустройства организовано в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Программу инициировал президент России Владимир Путин. Национальный проект включает в себя пять федеральных проектов: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Чистая вода».