Луганскому батальону «Призрак» доставили 20 тонн гуманитарной помощи

Фото: Общественная палата ЛНР

В батальон «Призрак», который находится в Кировске, доставили 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал председатель комиссии по развитию здравоохранения и физической культуры Общественной палаты ЛНР Владимир Радионов.

«Привезли продукты, маскировочные сети, бронежилеты, каски. Пообщались с бойцами, поздравили с Пасхой, а также посетили музей Боевой Славы батальона и встретились с главой администрации Кировска Викторией Сергеевой», — отметил общественник.

Кроме того, по его словам, общественники уже во второй раз привезли в Кировск продукты питания для детей и беженцев.

«Мы уже нескольким помогли определиться безвозмездно с протезами рук, ног, отправляем на реабилитацию по нашему направлению, их там принимают и обеспечивают всем необходимым», — добавил Владимир Родионов.