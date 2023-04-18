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НовостиОбщество18 апреля 2023 6:56

Луганскому батальону «Призрак» доставили 20 тонн гуманитарной помощи

Ее привезла Общественная палата ЛНР
Виталий МЕРКУЛОВ
Фото: Общественная палата ЛНР

Фото: Общественная палата ЛНР

В батальон «Призрак», который находится в Кировске, доставили 20 тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал председатель комиссии по развитию здравоохранения и физической культуры Общественной палаты ЛНР Владимир Радионов.

«Привезли продукты, маскировочные сети, бронежилеты, каски. Пообщались с бойцами, поздравили с Пасхой, а также посетили музей Боевой Славы батальона и встретились с главой администрации Кировска Викторией Сергеевой», — отметил общественник.

Кроме того, по его словам, общественники уже во второй раз привезли в Кировск продукты питания для детей и беженцев.

«Мы уже нескольким помогли определиться безвозмездно с протезами рук, ног, отправляем на реабилитацию по нашему направлению, их там принимают и обеспечивают всем необходимым», — добавил Владимир Родионов.