Набиуллина сообщила о продолжении переговоров по возвращению замороженных резервов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк РФ продолжает работу по возвращению замороженных резервов России в евро и долларах. Такое заявление во вторник, 18 апреля, сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина, отметив, что у страны есть переговорная позиция по этому вопросу.

«Мы продолжаем работу по тому, чтобы наши резервы в евро и долларах вернуть», - заявила глава Центробанка РФ, напомнив о введении ограничения на вывод средств из страны нерезидентами из недружественных стран, отметив, что это ответная мера, которая «и формирует переговорную позицию по этому вопросу».

Набиуллина также заявила, что на данный момент Россия имеет подушку безопасности в активах, которые неподвержены санкциям. По ее словам, на данный момент Банк России формирует резервы исходя из того, какие именно активы не могут быть использованы для санкционного давления.

Напомним, ранее газета Die Welt со ссылкой на неопубликованный документ, заявила, что юристы Еврокомиссии пришли к выводу о необходимости вернуть России замороженные в Европейском союзе активы Центробанка РФ после окончания украинского конфликта, указав на то, что, с юридической точки зрения, такие активы нельзя просто передать Украине.