Набиуллина заявила о наличии у России подушки безопасности в неподверженных санкциям активах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия имеет подушку безопасности в активах, которые неподвержены санкционным ограничениям. Такое заявление сделала глава Центробанк РФ Эльвира Набиуллина, отметив также, что сейчас регулятор формирует резервы исходя из того, какие именно активы не могут быть использованы для санкционного давления, а также изменения внешней торговли страны.

«Мы можем сейчас себя достаточно спокойно чувствовать - у нашей страны есть "подушка безопасности" в неподверженных санкциям активах … Сейчас мы формируем резервы исходя из того, какие активы не могут быть использованы для санкционного давления», - заявила глава Банка России.

Как писал сайт KP.RU, Набиуллина также сообщила, что сейчас Центробанк РФ продолжает работу по возвращению замороженных российских резервов в евро и долларах, уточнив, что у нашей страны есть своя переговорная позиция по этому вопросу.