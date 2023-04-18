Набиуллина сообщила, что после пилотирования цифровой рубль предложат всем клиентам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После пилотирования цифрового рубля на небольшом количестве клиентов этот вид валюты будет предложен широкому кругу пользователей. Об этом сообщила глава Центробанк РФ Эльвира Набиуллина во вторник, 18 апреля, выступая в Госдуме.

«Мы готовы приступить к пилотированию цифрового рубля, то есть, уже проведению реальных операций с реальными деньгами, но это сейчас небольшие суммы и небольшое число клиентов. После пилота мы сможем предложить цифровой рубль всем», - заявила глава регулятора.

Набиуллина отметила, что цифровой рубль является третьей формой денег, и потребители должны будут выбирать сами, какой именно формой денег намерены пользоваться. «Чем он будет полезен людям - это бесплатные переводы. Но по нему не начисляются проценты», - уточнила она.

Напомним, ранее Набиуллина опровергла сообщения о выплате пенсий только в цифровых рублях, отметив, что цифровой рубль ничего не будет отменять и заменять.